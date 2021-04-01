Аренда яхты

Петербургская Ривьера предлагает уникальную возможность арендовать любую яхту или катер из представленных на сайте вариантов.

Аренда яхты в Петербурге может быть организована для проведения различных мероприятий, которые требуют особого шарма или имеют большую важность. Например, свадьба, торжественный банкет, юбилей, молодёжная вечеринка, бизнес-ланч или фотосессия.

Если хотите сделать событие статусным, запоминающимся и ярким, то проведите его на яхте.

Аренда яхты в Петербурге это:

Доступные цены и качественный сервис

Заказывая услугу аренды, вы получаете:

• Роскошное морское судно с опытным экипажем;

• Квалифицированного гида переводчика (при необходимости);

• Согласованный маршрут поездки;

• Увлекательную прогулку по рекам и каналам Петербурга.

Также у вас есть возможность заказать дополнительные услуги. К их числу относится:

• Кейтеринг на яхте (организация питания прямо во время водного путешествия) например, романтический ужин на Неве;

• Торжественный салют или фейерверк в честь гостей торжества многократно усилят эффект от прогулки;

• Фотосессия на яхте.

Аренда яхты в СПб может включать украшение места проведения события шарами или цветами. Это позволит вам сэкономить время и деньги, избавив от множества утомительных забот. Согласитесь, это очень удобно и выгодно.

Также у нас доступна аренда катеров. Их вместительность составляет от 3 до 11 гостей. Это отличная возможность хорошо провести уик-энд в тесном кругу семьи или друзей. Во время путешествия у вас будет возможность посетить различные яхт-клубы, рестораны или другие увеселительные заведения.

Именно, поэтому аренда парусной яхты в Санкт-Петербурге – это возможность превратить обычные серые будни в яркое и увлекательное приключение, которое запомнится всем его участникам на долгое время. Хотим вас заверить: воспользовавшись нашими услугами один раз, вы обязательно вернетесь снова, вместе со своими друзьями и знакомыми.

Условия аренды / правила поведения на борту

Яхты в аренду предоставляются исключительно с капитаном / командой.

Для гостей доступны палубы и помещения яхты, за исключением технических помещений и постов управления яхтой.

Минимальное время аренды яхты один час.

Навигация яхт в Санкт-Петербурге длится с конца апреля по начало ноября, круглосуточно.

Аренду яхты желательно планировать заблаговременно, но аренда возможна и в день обращения

Понравившуюся яхту можно посмотреть по предварительной договоренности с брокером компании.

Маршрут прогулки / путешествия, а также программа мероприятий составляется заблаговременно.

Прогулки и путешествия на яхтах проходят на акваториях города Санкт-Петербурга и Ленинградской Области.

Посадка на яхту / высадка с яхты осуществляются в яхт-клубе приписки или в любом другом месте, по согласованию.

Перегон яхты к месту посадки / высадки может быть платным.

За швартовки на гостевых причалах яхт-клубов, ресторанов и городских пристанях может взиматься плата.

Всем гостям необходимо иметь при себе постоянный / временный документ, удостоверяющий личность.

Обслуживание в период Государственных праздников, городских торжеств, футбольных матчей, некоторых выходных дней может быть ограничено.

Соблюдение Условий аренды и Правила поведения на борту гарантирует безопасное и комфортное пребывание гостей на яхте.

На яхту можно привозить свои еду и напитки, посуду, приборы и стекло, личные вещи.

Провиант (еда, напитки, посуда, личные вещи) желательно привозить на яхту накануне аренды.

По желанию заказчика, возможен кейтеринг на яхте (фуршет / банкет) силами нашего ресторана.

Для обслуживания гостей осуществляются услуги поваров, официантов, стюардов.

Рекомендуемая форма одежды для прогулки / путешествии на яхте — удобные вещи, не сковывающие движение, желательно иметь при себе ветровку.

На яхте принято находиться без обуви или в сменной обуви с не пачкающей подошвой, желающим выдается одноразовая обувь.

Курение на яхте возможно на открытой площадке (кокпит).

В уборных строго запрещается выбрасывать средства личной гигиены в унитаз.

На яхту запрещено приносить запрещенные законами РФ предметы и вещества.

Возрастных ограничений для гостей нет.

Бронированием даты / времени аренды яхты считается внесение 50% стоимости аренды, оставшаяся сумма оплачивается до начала аренды яхты / в день аренды яхты.

Время аренды яхты можно продлевать по факту, если это не помешает последующей аренде яхты.

Отсрочка начала аренды яхты возможна не менее, чем за сутки от условленного времени начала аренды яхты.

Перенос даты аренды яхты возможен не менее, чем за три дня до начала аренды яхты.

В случае задержки / опоздания Заказчика / Гостей ко времени начала аренды яхты более, чем на двадцать минут, время аренды яхты сокращается без возврата оплаченной суммы за аренду яхты, кратной времени задержки / опоздания.

В некоторых случаях предусмотрен страховой депозит на случай возмещения материального ущерба / продления аренды.

Брокер компании / представитель яхты, вправе отказать в оказании услуг / прекратить оказание услуг в случае неадекватного поведения Заказчика, Гостей Заказчика (пренебрежение Условиями аренды / Правилами поведения на борту, во время нахождения на яхте, агрессивное поведение, нецензурная брань, причинение вреда имуществу, оскорбление чести и достоинства персонала яхты / сотрудников компании) без возврата денежных средств.

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